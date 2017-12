Bayern ganha mais por publicidade na camisa Um estudo feito por empresa alemã especializada em marketing esportivo constatou que o Bayern de Munique recebe mais pela publicidade na camisa do que alguns de seus rivais famosos. Os alemães reforçam o caixa com US$ 21,3 milhões por ano, contra US$ 17 da Juventus e US$ 15 milhões do Real Madrid.