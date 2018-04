Bayern goleia Augsburg e continua disparado na liderança do Alemão

O Bayern de Munique segue passeando no Campeonato Alemão. Neste sábado, mesmo passando em branco no primeiro tempo, o time não teve dificuldades para golear o Augsburg por 4 a 0, fora de casa, em partida válida pela 15ª rodada, se mantendo folgado na liderança do torneio nacional.

Com o resultado, o Bayern conquistou a sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Alemão e ampliou a invencibilidade no torneio. Líder, o time chegou aos 39 pontos, com dez de vantagem para o segundo colocado Wolfsburg, que só vai entrar em campo nesta rodada no domingo, quando vai encarar o Paderborn, em casa. Já Augsburg permanece com 24 pontos, na terceira colocação.

Na SGL Arena, Bayern e Augsburg fizeram um duelo bastante movimentado, mesmo que os gols da partida só tenham saído no segundo tempo. O primeiro deles foi marcado aos 13 minutos por Benatia, de cabeça, após cobrança de falta. O segundo gol saiu logo depois, aos 15 minutos, e foi marcado por Robben com um chute colocado.

O Bayern voltou ao marcar aos 22 minutos, dessa vez com Lewandowski. Depois, aos 25 minutos, Robben marcou o seu segundo gol na partida, finalizando após passar por dois marcadores, definindo a goleada por 4 a 0 dos atuais campeões alemães.

Já o Borussia Dortmund, em anos recentes o principal oponente do Bayern no torneio, voltou a tropeçar, ampliando o seu calvário no Campeonato Alemão. Dessa vez, o time perdeu por 1 a 0 para o Hertha Berlin, fora de casa.

Assim, o time está com apenas 14 pontos, em antepenúltimo lugar, o que o levaria a disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão para evitar o rebaixamento. Mas o time ainda pode ser ultrapassado pelo Stuttgart na sequência da rodada.

Em casa, o Schalke 04 perdeu por 2 a 1 para o Colônia. Assim, o time segue na sexta colocação, com 23 pontos. Também neste sábado, o Werder Bremen empatou por 3 a 3 com o Hannover, enquanto o Freiburg não saiu do 0 a 0 com o Hamburgo.