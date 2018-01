Bayern goleia com gols de brasileiros O Bayern Munich goleou neste domingo o Stuttgart por 4 a 0 e assumiu a segunda colocação no Campeonato Alemão com 19 pontos, dois a menos que o Kaiserslautern, que perdeu do Wolfsburgo, no sábado, por 2 a 0, pela oitava rodada da competição. O destaque da partida foi o atacante brasileiro Elber com três gols marcados. Ele é o artilheiro do torneio da Bundesliga com seis gols. O quarto foi marcado pelo também brasileiro Paulo Sérgio. A rodada ainda teve outra goleada. O Bayer Leverkusen venceu o Friburgo por 4 a 1. Bastuerk, Michael Ballack (2) e Olivier Neuville fizeram os gols para o Bayer. Confira os resultados: No sábado: Hertha Berlim 3 x 0 Colonia, Nuremberg 0x 0 Hamburgo, Werder Bremen 1 x 0 Moenchengladbach, Saint Pauli 1 x 2 Borussia Dortmund, Schalke 04 2 x 0 Energie Cottbus, Hansa Rostock 2 x 2 1860 München, e no domingo: Bayern Munich 4 x 0 Stuttgart, Bayer Leverkusen 4 x 1 Friburgo.