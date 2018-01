Bayern goleia e é líder na Alemanha O Bayern de Munique goleou o Kaiserslautern por 4 a 1, neste sábado, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão, com 25 pontos em 10 rodadas, um a mais que seu adversário deste sábado. Foi a sétima vitória seguida do time na competição. O Kaiserslautern teve um início de campeonato fulminante, com sete vitórias seguidas, mas conseguiu apenas um ponto nas últimas três rodadas. A vitória do Bayern, que jogou em casa, foi definida no primeiro tempo, quando estabaleceu uma vantagem de 3 a 0. Aos 16 minutos, o paraguaio Roque Santa Cruz recebeu do bósnio Salihamidzic e abriu o placar. Seis minutos depois, o bósnio fez o segundo gol. Ele voltou a marcar aos 29, numa cobrança de pênalti. Com a vitória garantida e o público vibrando a cada jogada, o Bayern apenas controlou o jogo na segunda etapa. Os visitantes descontaram aos 37 minutos, quando Koch marcou de pênalti. Mas, no último minuto, o atacante peruano Claudio Pizarro fez o quarto gol. A rodada foi péssima para o Kaiserslautern. Além de ter sido goleado e ultrapassado pelo Bayern, o time dirigido pelo ex-lateral-esquerdo Andreas Brehme (campeão do mundo em 90) foi alcançado pelo Bayer Leverkusen na classificação. Por ter um saldo de gols inferior, o Kaiserlautern agora é o terceiro colocado da Bundesliga. O Leverkusen jogou em casa e saiu perdendo para o Stuttgart com um gol de Ganea, mas empatou ainda no primeiro tempo com um gol do meio-campista brasileiro Zé Roberto. Na segunda etapa, o time chegou aos 4 a 1 com gols de Zivkovic, do zagueiro brasileiro Lúcio e de Berbatov. Outro brasileiro que marcou na rodada foi o atacante Aílton (ex-Guarani), do Werder Bremen. Mas seu time foi derrotado por 3 a 1 pelo Hertha Berlin, de Marcelinho Paraíba e Alex Alves. Outros resultados: Hansa Rostock 3, Colonia 0; Schalke 1, Munique 1860 0; St. Pauli 4, Energie Cottbus 0; Nuremberg 1, Borussia Moenchengladbach 2. A rodada será completada neste domingo com duas partidas: Wolfsburg e Hamburgo; Borussia Dortmund e Freiburg.