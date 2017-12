Bayern goleia e Élber é o artilheiro Com dois gols do brasileiro Élber e outros dois do peruano Pizzaro, o Bayern Munique goleou neste sábado o Bochum por 4 a 1 e garantiu a permanência na liderança do Campeonato Alemão, com 19 pontos, seguido do Borussia Dortmund, que venceu o Hannover por 3 a 0, com 16. Élber é o artilheiro da competição com oito gols marcados. Amoroso jogou no final do segundo tempo e marcou o terceiro da vitória do vice-líder. Outro brasileiro a marcar na oitava rodada da competição foi Marcelinho Paraíba. Ele fez os gols da vitória do Hertha Berlim sobre o Nurenberg por 2 a 1. Nos demais jogos, o Borussia Moenchengladbach derrotou o Bielefeld por 3 a 0, o Wolfsburgo venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0, o Schalke 04 bateu o Hamburgo por 3 a 0 e o Kaiserslautern goleou o Energie Cottbus por 4 a 0. Neste domingo jogam Werder Bremen x Hansa Rostock e Stuttgart x Munique 1860.