Bayern goleia e encosta no Stuttgart O Bayern de Munique encostou no líder Stuttgart na classificação do Campeonato Alemão. Neste sábado, jogando em casa, o Bayern goleou o Hertha Berlin por 4 a 1, enquanto o Stuttgart apenas empatou, jogando em seu estádio, sem gols, diante do lanterna Colônia. Com este resultado, o Stuttgart soma 18 pontos, um a mais que o Bayern. Outros jogos deste sábado: Hannover 1 x 2 Schalke 04, Freiburg 1 x 0 1860 Munique, Hamburgo 2 x 1 Moenchengladbach, Bochum 4 x 0 Kaiserslautern e Eintracht Frankfurt 0 x 1 Borussia Dortmund. A rodada será completada neste domingo com duas partidas: Werder Bremen x Wolfsburgo e Bayer Leverkusen x Hansa Rostock.