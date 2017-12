Bayern goleia e lidera na Alemanha O Bayern de Munique não se importou pelo fato de jogar fora de casa e aplicou uma goleada sobre o Bayer Leverkusen por 5 a 2, neste sábado, em Leverkusen, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. Com três gols, o atacante Roy Makaay assumiu a artilharia da competição, com cinco gols, e colocou o time de Munique na liderança, com seis pontos. Junto com o Bayern na ponta de cima da tabela, mas com saldo de gols menor, estão Schalke 04 e Hamburgo. O primeiro venceu o clássico contra o Borussia Dortmund, fora de casa, por 2 a 1, com dois gols do atacante Kevin Kuranyi. O Hamburgo, também longe de seus domínios, bateu o Arminia Bielefeld por 2 a 0. Os outros resultados deste sábado foram Kaiserslautern 5 x 3 Duisburg, Nuremberg 1 x 1 Hannover, Borussia Monchengladbach 1 x 1 Wolfsburg e Hertha Berlim 2 x 0 Eintracht Frankfurt. Neste domingo, a rodada será completada com Stuttgart x Colônia e Mainz x Werder Bremen.