Bayern goleia e Manchester perde na Ásia Os principais clubes europeus seguem realizando amistosos na Ásia e Estados Unidos como forma de ganhar dinheiro e se prepararem para próxima temporada. Nesta quinta-feira, em Tóquio, o Bayern de Munique goleou o FC Tokyo, da primeira divisão japonesa, por 4 a 0 - com gols do zagueiro brasileiro Lúcio, do holandês Roy Makaay, do peruano Paulo Guerrero e do bósnio Hasan Salihamidzic. Em Kashima, também no Japão, o Manchester United foi derrotado pelo Kashima Antlers por 2 a 1. A equipe japonesa é dirigida pelo brasileiro Toninho Cerezo e está nas primeiras colocações do Campeonato Japonês. Ainda nesta quinta, em Shangai (China), o Villarreal venceu o Zaragoza por 2 a 1, na disputa de um quadrangular amistoso. Dois brasileiros marcaram gols - o volante Marcos Senna para o Villarreal e o atacante Sávio para o Zaragoza. Na noite de quarta, o Milan se recuperou da derrota para o Chelsea, no último domingo, e derrotou o Chicago Fire por 3 a 1, em Chicago (EUA), em jogo válido por um torneio amistoso. Os dois primeiros gols da equipe italiana foram marcados pelos dois reforços para o ataque: Christian Vieri e Alberto Gilardino. O ala brasileiro Serginho fez o terceiro no final da partida.