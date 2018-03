Bayern goleia e mantém a 2ª posição O Bayern de Munique goleou o Moenchengladbach por 5 a 2 neste sábado e se consolidou na segunda posição na classificação geral do Campeonato Alemão. Com a vitória de hoje, o time reduziu para 8 pontos a diferença em relação ao líder Werder Bremen, que neste domingo enfrenta o Stuttgart (3º colocado). O Bayer Leverkusen também goleou. Fez 4 a 1 em cima do Hertha Berlin e se manteve em quarto lugar na tabela. A rodada será completada neste domingo com dois jogos: Hamburgo x Kaiserslautern e Stuttgart x Werder Bremen. Veja os resultados deste sábado do Campeonato Alemão Friburgo 3 x 0 Colonia Hansa Rostock 3 x 1 Wolfsburgo Bayern Munich 5 x 2 Moenchengladbach Eintracht Frankfurt 0 x 3 1860 Munich Hannover 1 x 1 Dortmund Bochum 1 x 2 Schalke Leverkusen 4 x 1 Hertha Berlín