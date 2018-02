Bayern goleia e retoma liderança isolada O Bayern de Munique goleou o Duisburg por 4 a 0, neste sábado, em Munique, e retomou a liderança isolada do Campeonato Alemão com 25 pontos. Os gols foram marcados por Ballack, Zé Roberto, Roque Santa Cruz e Pizarro. O time bávaro foi ajudado pelo empate entre Werder Bremen, com quem dividia a liderança, e Hannover por 0 a 0. Agora, o Werder ficou com 22 pontos. O Hannover tem 11 e é o 10º colocado. Não foi somente Zé Roberto quem marcou gol brasileiro na terra da Copa. Em Berlim, Marcelinho Paraíba fez dois na vitória do Hertha por 3 a 1 sobre o Mainz. O resultado deixou seu time na sexta posição, com 17 pontos. Confira outros resultados deste sábado: Eintracht Frankfurt 6 x 3 Colônia, Borussia Monchengladbach 4 x 1 Kaiserslautern, Nurnberg 2 x 3 Arminia Bielefeld, e Wolfsburg 0 x 0 Schalke 04.