Bayern goleia e se classifica na Liga dos Campeões; Juventus sai

Embora a Juve só precisasse de um empate na última partida do Grupo A para passar à fase eliminatória, o Bayern esteve melhor desde o início do jogo.

O francês David Trezeguet aproveitou um passe de Claudio Marchisio aos 19 minutos para marcar de cabeça.

O Bayern igualou aos 30 minutos, quando o zagueiro uruguaio Martín Cáceres cometeu uma falta desnecessária na área contra Ivica Olic e Hans-Joerg Butt apareceu para bater o pênalti.

Olic pôs sua equipe à frente aos 7 minutos do segundo tempo, e quando a Juve buscava o empate, Mario Gomes e Anatoliy Tymoshchuk conseguiram a vitória do time alemão.

Em outro resultado do grupo, o Burdeos venceu por 1 x 0 o Maccabi Haifa em Israel com um gol no primeiro tempo do atacante brasileiro Jussie.

Com estes resultados, o Burdeos encerrou sua participação com 16 pontos, seis a mais que o Bayern. A Juventus, terceira com 8 pontos, passa à Liga Europa. O Maccabi Haifa somou seis derrotas e se despediu.