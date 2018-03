Bayern goleia na rodada do Alemão Com o título do Campeonato Alemão já garantido por antecipação, o Bayern de Munique goleou o Nuremberg por 6 a 3, neste sábado, pela penúltima rodada da competição. O time dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto chega assim aos 74 pontos, 14 a mais do que o segundo colocado, o Schalke 04, que perdeu para o Borussia Dortmund por 2 a 1. Em outras partidas deste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Alemão: Borussia Moenchengladbach 0 x 0 Hertha Berlin, Mainz 3 x 2 Kaiserslautern, Hanover 2 x 1 Hamburgo, Hansa Rostock 1 x 1 Arminia Bielefeld, Bochum 2 x 0 Stuttgart, Wolfsburg 2 x 2 Bayer Leverkusen e Werder Bremen 4 x 1 Freiburg.