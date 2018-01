Bayern joga desfalcado contra Colonia Desfalcado, o Bayern de Munique espera ter dificuldades para vencer o Colonia, neste sábado, na 11ª rodada do Campeonato Alemão, e assim, manter-se na liderança da competição. O time de Munique tem 25 pontos, enquanto o seu adversário tem apenas oito, na antepenúltima colocação. As contusões são o maior problema do técnico Ottmar Hitzfeld. Élber, artilheiro da Bundesliga com sete gols, continuará fora da equipe. O atacante brasileiro sente dores musculares e já havia sido poupado do jogo contra o Feyenoord, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. Ele se junta a Scholl, Effenberg, Jancker, Salihamidzic e Lizarazu. O paraguaio Roque Santa Cruz será mantido no ataque e deverá ter a companhia do peruano Pizarro. Fora de casa, o Bayer Leverkusen, dos brasileiros Lúcio e Zé Roberto, jogará contra o Munique 1860. Já o Kaiserslautern recebe o Schalke 04. No Borussia Dortmund, que joga contra o Energie Cottbus fora de casa, o atacante Amoroso não repete as atuações que teve no início da temporada e já começa a receber críticas por parte dos torcedores e da imprensa.