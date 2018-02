Bayern joga para garantir classificação na Copa da Uefa

O poderoso Bayern de Munique, fez contratações milionárias nesta temporada, faz jogo decisivo nesta quarta-feira, em busca de classificação para a próxima fase da Copa da Uefa. Em segundo lugar no Grupo F, o time alemão recebe o Aris (Grécia) e precisa de um empate para ficar com a vaga. "Precisamos ganhar essa partida. Estamos sob pressão", admitiu o meia-atacante francês Ribéry, um das principais contratações do Bayern para a temporada, ao lado do atacante italiano Luca Toni, do atacante alemão Klose e do meia brasileiro Zé Roberto. Por enquanto, a Copa da Uefa já tem 12 classificados para a próxima fase: Atlético de Madrid, Villarreal, Everton, Panathinaikos, Hamburgo, Basel, Spartak Moscou, Zurich, Bayer Leverkusen, Tottenham, Bordeaux e Helsingborg. E ainda restam 12 vagas, que serão definidas nesta última rodada, com jogos nesta quarta e quinta-feira. Aos 24 classificados irão se juntar os oito terceiros colocados da fase de grupo da Liga dos Campeões da Europa: Olympique de Marselha, Rosenborg, Werder Bremen, Benfica, Glasgow Rangers, Sporting Lisboa, PSV Eindhoven e Slavia Praga. Depois disso, começa a fase eliminatória da Copa da Uefa - os confrontos serão sorteados na próxima sexta-feira. Todos os jogos desta quarta na Copa da Uefa: Braga x Estrela Vermelha Bayern de Munique x Aris Zurich x Bayer Leverkusen Toulouse x Spartak Moscou Getafe x Anderlecht Hapoel Tel Aviv x Aalborg Panionios x Bordeaux Galatasaray x Austria Viena