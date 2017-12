Bayern joga pela liderança do Alemão O Bayern de Munique está decepcionando na Liga dos Campeões da Europa, torneio em que ainda não venceu, depois de disputar três rodadas. Como a desclassificação precoce é ameaça cada vez mais real, a diretoria do clube decidiu concentrar força total no Campeonato Alemão. Com esse pensamento, o líder enfrenta o Bochum, em casa, neste sábado, na abertura da 8ª rodada. Outros jogos deste sábado: Hertha X Nuremberg, Wolfsburg x Bayer Leverkusen, Hannover x Borussia Dortmund, Borussia M. x Arminia Bielefeld, Schalke04 x Hamburgo e Kaiserslautern x Energie Cottbus. E no domingo: Stuttgart x Munique 1860 e Werder Bremen x Hansa Rostock.