Bayern joga preocupado com Schalke O Bayern de Munique recebe neste sábado o Bochum, pela 30.ª rodada do Alemão, com a cabeça em Berlim, onde o Schalke04 pega o Hertha Berlin. O time da capital tem 50 pontos e está na briga por uma vaga na Copa dos Campeões. Dependendo dos resultados deste fim de semana, o time bávaro de Zé Roberto e Lúcio, recordista de títulos da competição, pode conquistar a sua 19.ª Bundesliga já na próxima rodada. Confira a classificação, os resultados e todos os jogos do Campeonato Alemão 2004/05.