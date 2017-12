Bayern libera assistente de Ancelotti para negociar com o Swansea

O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira que liberou o assistente técnico Paul Clement para conversar com o Swansea, clube da primeira divisão da Inglaterra que procura técnico. A imprensa britânica dá o acerto como próximo.

O Swansea recentemente demitiu o treinador norte-americano Bob Bradley, que ficou menos de três meses no cargo. O clube já havia começado a temporada com Francesco Guidolin, italiano, que não agradou e logo foi dispensado.

A diretoria da equipe galesa tem a prática de fazer entrevistas antes de contratar um treinador e chegou a conversar com Ryan Giggs e com o próprio Clement antes de fechar com Bradley. Agora, volta a ir atrás de Clement, que chegou a ser técnico do Derby Country nos primeiros oito meses da temporada passada, sendo demitido em fevereiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clement então se juntou a Carlo Ancelotti no Bayern, reeditando parceria antiga. Os dois já trabalharam juntos no Chelsea, no PSG e no Real Madrid. No Swansea, encontraria a equipe na lanterna, com 12 pontos, a quatro do primeiro time fora da zona de rebaixamento.