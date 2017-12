Bayern mantém a ponta na Alemanha O Bayern de Munique venceu o Arminia Bielefeld por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e continua na liderança do Campeonato Alemão. Dois gols do peruano Claudio Pizarro nos últimos oito minutos de jogo garantiram o triunfo de virada - Boakye havia aberto o placar para o Arminia. Com o resultado, o Bayern foi a 31 pontos e manteve os seis de vantagem para o Werder Bremen, que goleou o Wolfsburg por por 6 a 1, com direito a gol brasileiro: Naldo, ex-zagueiro do Juventude, marcou o quinto. Outro gol ?verde-amarelo? dos jogos deste sábado foi marcado pelo brasileiro naturalizado alemão Kevin Kurany, que fez o primeiro do empate do Schalke 0 4 no empate por 2 a 2 com o Colônia. Confira os outros resultados: Borussia Moenchengladbach 1 x 1 Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund 2 x 0 Hertha Berlim, Kaiserslautern 1 x 3 Nuremberg, Mainz 2 x 2 Eintracht Frankfurt. Dois jogos completam a rodada no domingo: Hamburgo x Duisburg e Stuttgart x Hannover.