Bayern mantém liderança na Alemanha O Bayern de Munique manteve o primeiro lugar no Campeonato Alemão, ao vencer, por 3 a 1, neste sábado, o Energie Cottbus. Zickler, Ballack e Élber fizeram os gols do Bayern, que soma 16 pontos. Paulo Rink fez o gol do Energie Cottbus, penúltimo colocado, com apenas seis pontos. O Borussia Dortmund, atual campeão, obteve uma importante vitória, ao derrotar, fora de casa, o Hansa Rostock, vice-líder do campeonato, com um gol de Koller. O Borussia é o quinto classificado, com dez pontos, enquanto o Hansa Rostock soma 12. Outros resultados: Hertha Berlin 2 x 0 Hamburgo, Wolfsburgo 0 x 2 Nuremberg, Werder Bremen 3 x 2 Bayer Leverkusen, Hannover 2 x 2 Bochum e Kaiserslautern 0 x 0 Munique 1860. Jogos deste domingo: Schalke 04 x Borussia Moenchengladbach e Stuttgart x Bielefeld.