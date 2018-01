Bayern mantém liderança no Alemão O Bayern de Munique e o Schalke 04, se mantiveram na primeira e segunda posições, respectivamente, do Campeonato Alemão de futebol, após a rodada deste final de semana. O Bayern recebeu o Colonia e ficou no empate em 1 a 1. O resultado - que levou a equipe aos 43 pontos ganhos - chegou a ser comemorado pelos donos da casa, já que estiveram em desvantagem no placar durante boa parte do jogo. O Schalke 04, por sua vez, empatou sem abertura de contagem com o seu rival histórico, Borussia Dortmund. As duas equipe têm o mesmo número de pontos (41), mas o Schalke é segundo por ter mais gols que o Borussia. A 23ª rodada do campeonato alemão começou na sexta-feira com a derrota por 3 a 1 do Bayer Leverkusen para o Cottbus. No sábado, mais cinco jogos: Friburgo 3 x 0 Múnich 1860; Bayern Múnich 1 x 1 Colonia, Hamburgo 3 x 2 Wolfsburgo, Schalke 04 0 x 0 Borussia Dortmund e Eintracht Francfort 1 x 2 Werder Bremen. Neste domingo, dois jogos: Kaiserslautern 0 x 1 Hansa Rostock e Bochum 0 x 0 Stuttgart. A partida entre Hertha Berlín x Unterhaching, prevista para hoje, foi adiada. Após a 23ª rodada, a classificação do Campeonato Alemão ficou assim: 1) Bayern Munique, 2) - Schalke, 3) Borussia Dortmund, 4) Bayer Leverkusen, 5) Friburgo, 6) Hertha Berlín, 7) Kaiserslautern, 8) Werder Bremen, 9) Wolfsburgo, 10) Colonia, 11) Hansa Rostock, 12) Múnich 1860, 13) Hamburgo, 14) Eintracht Francfort, 15) Cottbus, 16) Unterhaching, 17) Stuttgart, 18) Bochum.