Bayern mantém silêncio sobre possível acordo com Guardiola

"Infelizmente, nós não vamos comentar sobre esses rumores", disse um funcionário do clube à Reuters, quando questionado sobre relatos de que o técnico espanhol, que tirou um ano sabático, estariaperto de um acordo com os bávaros.

O técnico atual do Bayern, Jupp Heynckes, que assumiu em 2011 e conduziu o time à final da Liga dos Campeões na temporada passada, ainda não ganhou nenhum título, mas, a julgar pelo excelente desempenho de sua equipe nesta temporada, isso pode mudar em breve.

O Bayern está na liderança da Bundesliga com uma vantagem de nove pontos após 17 rodadas, com o melhor ataque e defesa do campeonato, com 44 gols marcados e sete sofridos.

Heynckes, de 67 anos, está em sua terceira passagem no Bayern. Ele tem contrato até junho e o chefe do clube, Uli Hoeness, seu amigo próximo, disse que iria conversar com ele no início do ano para decidir se ficaria para outro ano ou não.

O principal objetivo do Bayern é vencer a Liga dos Campeões, depois de perder duas vezes na final nas últimas três temporadas.

O retrospecto brilhante de Guardiola no Barcelona tem atraído diversos clubes europeus. O espanhol de 41 anos, que deixou o Barça no final da última temporada após quatro anos triunfantes em que o time venceu 14 dos 19 troféus que disputou, confirmou que vai voltar a treinar na próxima temporada.

O Bayern não é o único clube na Europa capaz de pagar seu salário, e Guardiola tem sido associado pela imprensa a uma série de equipes, incluindo Manchester United, Manchester City e Chelsea, se os postos de técnico ficarem vagos nesses times.