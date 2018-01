Bayern mantém vantagem na Alemanha O Bayern de Munique venceu o Kaiserslautern por 2 a 1 neste domingo, em Munique, foi a 41 pontos e manteve a vantagem de quatro para o vice-líder Hamburgo no Campeonato Alemão. Ballack e Makaay marcaram para os anfitriões e Sanogo descontou para os visitantes, que ainda perderam um pênalti. Em Colônia, o time da casa foi goleado pelo Werder Bremen por 4 a 1. O brasileiro Naldo fez um dos gols do Werder - os outros foram marcados por Klose (dois) e Micoud. Szabics fez o de honra do Colônia. Com o resultado, o Werder manteve a terceira posição com 35 pontos. O Colônia é o 16.º, com 12, e continua ameaçado pelo rebaixamento.