Bayern massacra Dortmund por 5 x 1; Leverkusen bate Wolfsburg

O capitão Simon Rolfes marcou dois gols e Stefan Kiessling fez mais um antes do Wolfburg reagir com um gol no segundo tempo de Zvjezdan Misimovic e um pênalti de Grafire que não bastaram para empatar o jogo.

O goleiro Diego Benaglio, do Wolfsburg, foi expulso no primeiro tempo, e o Lekerkusen também terminou com dez homens em campo.

O Bayern de Munique estava em ótima forma e massacrou o anfitrião Borussia Dortmund por 5 x 1, incluindo dois gols de Thomas Mueller e uma cobrança de falta fulminante do reserva Franck Ribery e mais gols de Mario Gomez e Bastian Schweinsteiger. O clube subiu para a quarta colocação com oito pontos.

O Hamburgo pode voltar à liderança em diferença de gols se derrotar o Stuttgart ainda no sábado.

O Leverkusen passeava em campo após abrir a dianteira de 3 x 0. Rolfes marcou seis minutos depois da expulsão de Benaglio e novamente com um pênalti aos sete minutos da segunda etapa.

Kiessling fez um terceiro mesmo depois do Leverkusen ficar desfalcado pela expulsão de Eren Derdiyok por um segundo cartão amarelo.

O Wolfsburg fez repetidos ataques já no final do segundo tempo e obteve dois gols em quatro minutos. Apesar dos dez minutos finais animados, os anfitriões tiveram que se conformar com sua terceira derrota consecutiva, ficando na décima colocação.

BAYERN IMPRESSIONANTE

O Bayern ficou um gol atrás após meros dez minutos graças a seu ex-jogador Mats Hummels, e decepcionou durante a primeira meia hora.

O gol de empate de Gomez aos 36 minutos deu alento ao time, e a entrada de Ribery no segundo tempo trouxe o ritmo necessário.

O francês já chegou fazendo estragos, ajudando a armar para Schweinsteiger fazer o segundo gol aos 50 minutos antes de somar o terceiro com uma cobrança de falta.

Mueller, na véspera de seu 20. Aniversário, marcou dois gols no final do segundo tempo para completar o massacre e a primeira vitória do time fora de casa nesta temporada.

O Hoffenheim também subiu para oito pontos com a vitória de 3 x 0 sobre o Bochum.

Veja os resultados parciais do sábado:

Nuremberg 1 x 0 Borussia Moenchengladbach

Borussia Dortmund 1 x 5 Bayern de Munique

Mainz 2 x 1 Hertha Berlin

Hoffenheim 3 x 0 VfL Bochum

Freiburg 0 x 2 Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg 2 x 3 Bayer Leverkusen

Ainda no sábado:

Hamburg SV x VfB Stuttgart (13h30 horário de Brasília)

Jogos de domingo

Werder Bremen x Hanover 96 (10h30 horário de Brasília)

Cologne x Schalke 04 (12h30 horário de Brasília)