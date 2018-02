Bayern massacra time da terceira divisão e vai às semifinais da Copa da Alemanha

Em ritmo de treino, o Bayern de Munique garantiu vaga na semifinal da Copa da Alemanha com mais uma goleada. Nesta terça-feira, a equipe visitou o Paderborn, da terceira divisão nacional, e manteve a grande fase ao golear por 6 a 0, resultado que a garantiu na próxima fase do torneio.

Está foi simplesmente a 19.ª vitória do Bayern nos últimos 20 jogos oficiais disputados. Com ela, o líder do Alemão foi o primeiro a garantir-se nas semifinais da Copa da Alemanha. Os outros confrontos das quartas são: Bayer Leverkusen x Werder Bremen, Eintracht Frankfurt x Mainz e Schalke 04 x Wolfsburg.

Em grande fase sob o comando de Jupp Heynckes, o Bayern levou a campo o que tinha de melhor nesta terça. Mesmo assim, levou um susto no início e viu Ulreich trabalhar. Só que parou por aí. Aos 16 minutos, Lewandowski cabeceou e o goleiro Ratajczak fez defesa espetacular.

Dois minutos depois, não teve jeito. Thomas Müller recebeu lançamento e tocou para o meio da área. Robben, sozinho, pegou muito mal, mas a sobra ficou com Coman, que empurrou para o gol vazio. Mais seis minutos, e o segundo saiu. Coman deu enfiada perfeita para Lewandowski, que teve tempo para dominar no peito e tirar do goleiro.

Só então o Bayern tirou o pé do acelerador e passou a administrar o resultado. Mas mesmo em ritmo reduzido, o time bávaro chegou ao terceiro ainda no primeiro tempo. Hummels deu lançamento perfeito para Kimmich, que invadiu a área e teve todo o tempo para escolher o canto.

O Bayern voltou para a segunda etapa disposto a transformar a vitória em goleada, e voltou a atacar. Após três chances desperdiçadas, chegou ao quarto gol aos 10 minutos. James Rodríguez cruzou para Tolisso, que subiu sozinho para finalizar para a rede.

Parecia que o massacre estava encerrado, mas, nos minutos finais, Robben decidiu aparecer. Aos 41, marcou um golaço de fora da área, no ângulo, após linda ajeitada de Rudy. Dois minutos depois, Ribéry recebeu enfiada de Vidal, saiu de frente para o goleiro e rolou para o holandês selar o placar.