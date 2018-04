Bayern multa Elber e Pizarro O atacante brasileiro Elber foi multado por chegar atrasado aos treinos do Bayern de Munique. Elber estendeu suas folgas de fim de ano até ontem, cuidando do pai, que será operado do coração, e sua multa deve chegar a US$ 22 mil dólares, segundo o jornal Build. Junto com Elber o Bayern também multou o jogador peruano Claudio Pizarro pelo mesmo motivo. O time está treinando em Marbella, na Espanha.