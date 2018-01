Bayern Munique arranca empate com Milan no último minuto O Bayern Munique conseguiu nesta terça-feira um grande resultado ao empatar com o Milan, por 2 a 2, no Estádio San Siro, em Milão, pela rodada de ida das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O gol do empate da equipe alemã foi marcado no último lance da partida, aos 48 minutos do segundo tempo, pelo volante Van Buyten. Com o resultado, o Bayern joga pelo empate em 0 a 0 ou por 1 a 1 no jogo da volta, na próxima quarta, em Munique, para se garantir na semifinal da competição. Ao Milan sobrou a árdua tarefa de ganhar o confronto na Alemanha ou arrancar um empate por 3 ou mais gols para se classificar. Quem se destacou, mais uma vez, em campo pelo Milan foi o meia brasileiro Kaká. No primeiro tempo, comandou as jogadas de ataque e ainda reclamou muito de um pênalti sofrido e não marcado pelo árbitro, minutos antes de Pirlo abrir o placar numa cabeçada, aos 41. Na segunda etapa, o Bayern empatou com Van Buyten, aos 33. Só que Kaká estava inspirado e sofreu um pênalti, após mais uma grande jogada, aos 40, quando foi derrubado pelo zagueiro Lúcio. O próprio brasileiro, artilheiro da Liga com sete gols, bateu e fez 2 a 1 para a equipe italiana, que só não contava com o empate dos alemães no final. Baile inglês na Holanda O Liverpool derrotou o PSV Eindhoven por 3 a 0, nesta quarta, no Phillips Arena, em Eindhoven, e está muito perto da classificação às semifinais. No jogo da volta, em casa, o time inglês pode perder por até dois gols de diferença para ficar com a vaga. Os gols foram marcados pelo meia Steven Gerrard, aos 27 minutos do primeiro tempo, pelo ala esquerdo Riise, aos quatro, e pelo atacante Peter Crouch, aos 18 da segunda etapa.