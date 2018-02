Bayern na final da Copa da Alemanha O Bayern de Munique derrotou, nesta quarta-feira, o Bayer Leverkusen por 3 a 1 e se classificou para enfrentar o Kaiserslautern na final da Copa da Alemanha. O destaque do jogo foi o atacante Élber, que marcou dois gols. ?Jogamos muito bem e soubemos reagir rapidamente quando eles empataram?, afirmou o técnico Ottmar Hitzfeld. Michael Ballack abriu o placar para o Bayern aos 30 minutos. Depois de perder algumas chances para ampliar a vantagem, o time sofreu o empate aos sete minutos do segundo tempo. O autor do gol foi Ramelow. Foi aí que apareceu Élber. Aos 12 minutos, ele marcou de voleio. Um minuto depois, num contra-ataque, ele fez o terceiro. O meia Zé Roberto também foi titular no Bayern. No Leverkusen, o atacante França jogou os 90 minutos e Juan foi substituído por Cris aos 31 minutos do segundo tempo.