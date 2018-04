Bayern nega que pedirá dicas sobre Barça a Guardiola O Bayern de Munique terá pela frente o temido Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Diante da melhor equipe do mundo nos últimos tempos, os alemães poderiam contar com um importante fator extra-campo para ajudar. Mas, logo após o sorteio desta sexta-feira definir o confronto, os dirigentes se apressaram a negar que farão contato com Pep Guardiola, futuro técnico do Bayern e ex-comandante do Barça, para buscar conselhos.