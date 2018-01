Bayern passa 64 minutos sem marcar, mas bate time amador

Contestado neste início de temporada, o Bayern de Munique tinha tudo para ir à forra neste domingo, na sua estreia na Copa da Alemanha. Afinal, enfrentou um time amador, o Nöttingen, rebaixado na quarta divisão do Alemão. A equipe de Pep Guardiola até venceu, mas por apenas 3 a 1. Pouco para quem fez seis sobre o Porto e sete em cima do Shakhtar Donetsk na temporada passada.

O jogo no calor de Karlsruhe marcou a estreia de Arturo Vidal com a camisa do Bayern. E o chileno marcou seu primeiro gol logo aos 5 minutos, de pênalti. Os donos da casa empataram, com Hecht-Zirpel, mas Götze voltou a colocar o Bayern na frente, com assistência de Vidal. Lewandowski fez o terceiro, aos 26 minutos do primeiro tempo, e depois o gigante alemão não foi mais às redes. Ficou no 3 a 1.

O Borussia Dortmund também venceu sem golear. Fez apenas 2 a 0 no Chemnitzer, da terceira divisão, com gols de Aubameyang e Mkhitaryan. Após se salvar do rebaixamento, o Hamburgo deu vexame e foi eliminado pelo Carl Zeiss Jena, clube amador, por 3 a 2, na prorrogação. Bochum e Freiburg avançaram com goleadas por 5 a 0.