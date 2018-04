Bayern passa fácil pelo Schalke e fica a seis pontos do título alemão

O Bayern de Munique continua embalado rumo a mais um título do Campeonato Alemão. Neste sábado, o time de Guardiola não tomou conhecimento do Schalke 04, venceu em casa por 3 a 0, com dois gols de Lewandowski, e chegou ao quinto triunfo seguido na competição. O resultado levou a equipe aos 78 pontos, com dez de vantagem para o Borussia Dortmund, o segundo colocado, e agora a seis pontos de levantar a taça faltando quatro rodadas para o término. O Borussia, porém, ainda joga neste domingo nesta rodada, contra o Hamburgo, em casa.

Do outro lado, a derrota complica as pretensões do Schalke em buscar uma vaga na Liga dos Campeões. É o segundo revés seguido, que mantém o time com 45 pontos, em sétimo lugar, a quatro de distância do Hertha Berlin, o quarto colocado e último a garantir provisoriamente um lugar na principal competição europeia de clubes.

No duelo desta tarde de sábado, o time de Munique foi dominante. Apesar de o primeiro tempo terminar em um empate sem gols, o Bayern demonstrou superioridade absoluta com 73% de posse de bola. E podia ter aberto o placar logo aos três minutos de partida, quando o brasileiro Douglas Costa recebeu dentro da área e por pouco não acertou o ângulo do goleiro Faehrmann.

O Schalke, que contava com o brasileiro Júnior Caiçara na lateral esquerda, usou a estratégia de aguardar o adversário em seu campo de defesa e buscar o gol no contra-ataque. Mas a tática não estava dando certo. Com 29 minutos, o time da casa teve outra boa chance. O brasileiro Rafinha fez boa jogada pela direita e cruzou para Lewandowski, que cabeceou para boa defesa do goleiro, que mandou para escanteio.

Na etapa final, o Bayern manteve o domínio e perdeu duas oportunidades com Vidal e Götze antes de Lewandowski abrir o marcador aos nove minutos. Após levantamento na área, Vidal escorou de cabeça e a bola caiu nos pés do centroavante que, impedido, mandou para as redes.

A pressão dos anfitriões continuou e, aos 20, o artilheiro polonês fez o segundo dele na partida. Rafinha cruzou pela direita e ele desviou de cabeça para as redes. Foi o 27º gol de Lewandowski em 30 jogos pelo Alemão, artilheiro absoluto e que iguala uma marca de 39 anos. O último a obter esse feito foi Dieter Müller, pelo Colônia, na temporada 1976/1977.

Com a vitória encaminhada, o Bayern ainda conseguiu marcar o terceiro com Vidal. Nove minutos mais tarde, ele recebeu passe de Frank Ribéry e fechou a conta. Pelo Alemão, o Bayern volta a campo no próximo sábado, quando visita o Hertha Berlin. O Schalke tentará a reação contra o Bayer Leverkusen, em casa.