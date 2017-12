Bayern pede US$ 21 milhões por Élber O presidente do Bayern de Munique, Franz Beckenbauer, admitiu hoje, pela primeira vez, a possibilidade de vencer o centroavante Élber, mas a pedida não é nada modesta. O dirigente mandou um recado aos clubes potencialmente interessados que, por menos de US$ 21 milhões, o atacante brasileiro não deixa o Bayern. ?Não deixaremos ninguém sair daqui por menos de US$ 12,7 milhões?, disse ele. ?Mas com relação a Élber, nem sequer iremos cogitar uma negociação, se a proposta for menor que US$ 21 milhões?, alertou o dirigente. Élber foi um dos destaques do time na conquista da Liga dos Campeões da Europa e no título do campeonato alemão. O atacante de 28 anos, chegou a dizer que pretendia deixar o clube ?para mudar de ares?, a pedido de sua família. Élber, no entanto, tem contrato com o Bayern até junho de 2003.