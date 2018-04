Bayern perde atacante por 6 semanas O atacante paraguaio Roque Santa Cruz, do Bayern de Munique, vai ficar afastado dos gramados por seis semanas. O jogador, de 23 anos, sofreu, nesta quinta-feira à noite, uma cirurgia no joelho. A responsabilidade da intervenção foi do médico Ulrich Boenisch, em Augsburgo. Santa Cruz se machucou quando atuava pela seleção paraguaia na partida de domingo contra a Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2006.