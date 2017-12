Bayern perde e dá chance ao Werder Bremen O Bayern de Munique deu chance para Werder Bremen, que enfrenta o Kaiserslautern no domingo, abrir ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Alemão. Afinal, o segundo colocado perdeu por 1 a 0 para o Bochum, neste sábado, e continua com 39 pontos, seis atrás do líder. Quem também gostou do tropeço do Bayern foi o Stuttgart, que empatou com o Borussia Moenchengladbach por 1 a 1 e chegou aos mesmos 39 pontos, na segunda colocação do Campeonato Alemão. A rodada deste sábado na Alemanha teve um gol brasileiro. Foi do atacante França, ex-São Paulo, que garantiu o empate do Bayer Leverkusen com o Hanover por 2 a 2. Nos outros jogos do dia, Hamburgo 2 x 0 Wolfsburg, Freiburg 2 x 3 Hertha Berlim, Eintracht Frankfurt 1 x 1 Hansa Rostock e Colonia 0 x 2 Schalke 04. No domingo, além do jogo do Werder Bremen, Munique 1860 x Borussia Dortmund completa a rodada.