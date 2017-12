Bayern perde e está eliminado na Liga O milionário Bayern de Munique é a grande decepção da Liga dos Campeões. Com a derrota por 2 a 1 para o La Coruña, nesta terça-feira, fora de casa, o time alemão, que venceu a competição em 2001, deu adeus precocemente ao mais importante campeonato de clubes da Europa. Além disso, não poderá disputar a Copa da Uefa porque não tem como escapar do quarto lugar na chave - classificam-se para a Uefa o terceiro colocado de cada grupo. Agora, o Bayern jogará apenas o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha. Para esta temporada, a diretoria do Bayern fez algumas contratações com o objetivo de reformular a equipe. Chegaram nomes que se destacaram na última temporada, como o meia Ballack e o brasileiro Zé Roberto. Mesmo assim, a equipe não correspondeu. A equipe alemã precisava da vitória para ainda ter chance de lutar pela classificação. O primeiro tempo terminou empatado por 0 a 0. Na segunda etapa, aos 11 minutos, o Bayern começou a se despedir da competição. O meia Víctor, de falta, colocou a equipe espanhola em vantagem. Aos 32, o centroavante paraguaio Roque Santa Cruz empatou a partida, mas o castigo veio a um minuto do final. Roy Makaay bateu de primeira e fez 2 a 1. Em Turim, a Juventus garantiu vaga na segunda fase da competição ao bater o Feyenoord por 2 a 0. O destaque foi o atacante Di Vaio, autor dos dois gols. Na Bélgica, o Barcelona, com vários reservas e já classificado, bateu o Brugge por 1 a 0, gol do meia argentino Riquelme aos 18 minutos do segundo tempo. O time catalão é o único que mantém 100% de aproveitamento - ganhou as cinco partidas que disputou. "Foi uma vitória merecida, com muito toque e organização. Essa equipe treina comigo desde o dia 10 de julho e é lógico que seria capaz de jogar como hoje", declarou o técnico Louis van Gaal.