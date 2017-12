Bayern perde e Stuttgart é o novo líder O Stuttgart goleou o Friburgo por 4 a 1 neste sábado, chegou aos 27 pontos ganhos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão. Com a vitória de hoje, o Sttugart abre dois pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que joga neste domingo contra o Kaiserslautern na casa do adversário. A decepção da rodada ficou por contra do Bayern Munique, que perdeu por 2 a 0 para o Schalk 04. Com isso, o time caiu para a quarta posição no campeonato, com 21 pontos. Em outra partida da 11ª rodada, o Wolfsburgo derrotou o Hertha Berlín por 3 a 0, com gols dos argentinos Diego Klimowicz (2) e D´Alessandro. O Wolfsburgo é 7º colocado enquanto que o Hertha amarga o 15º lugar. Veja todos os resultados deste sábado do Campeonato Alemão: Wolfsburgo 3 x 0 Hertha Berlin Borússia Moenchengladbach 1 x 1 Hansa Rostock Stuttgart 4 x 1 Friburgo Werder Bremen 3 x 1 Frankfurt Eintracht Colonia 1 x 2 Hannover 1860 Múnich 3 x 1 Bochum Schalke 04 2 x 0 Bayern Munique. A rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Kaiserslautern x Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund x Hamburgo.