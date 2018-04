Bayern perde e termina a rodada do Alemão em terceiro

O time de Munique havia entrado na rodada como líder, mas com a derrota e as vitórias de Borussia Mönchengladbach, na última sexta-feira, e Borussia Dortmund, no sábado, caiu para terceiro, com 28 pontos. Já o Mainz chegou aos 15 pontos e agora respira na tabela de classificação, já que subiu para a 13.ª colocação, se afastando da zona do rebaixamento.

A equipe da casa precisou de apenas 11 minutos para abrir o placar, quando Ivanschitz recebeu passe de Nicolai Muller, driblou o goleiro Neuer e tocou para o gol vazio, abrindo o placar. O Bayern de Munique só conseguiu o empate no segundo tempo. Tony Kroos bateu falta para a área e Van Buyten desviou.

Aos 20 minutos, o Mainz voltou a liderar o marcador. Caligiuri dominou na intermediária, driblou um jogador e bateu de longe, no canto direito de Neuer, para fazer um belo gol. Oito minutos depois, Bungert aproveitou cobrança de escanteio para cabecear e ampliar. Aos 33, Van Buyten, novamente após cobrança de falta de Kroos, escorou com o pé direito para diminuir.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique fará um confronto direto pelas primeiras colocações contra o Werder Bremen, quarto colocado, no próximo sábado, em casa. Já o Mainz enfrenta o Wolfsburg, fora de casa, no mesmo dia.