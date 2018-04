Bayern perde, e Van Gaal continua sem vitória à frente da equipe

O Bayern, que novamente não contou com o meia francês Franck Ribéry, lesionado, ainda busca sua primeira vitória sob o comando do técnico holandês Loius van Gaal e está apenas na 12 colocação, com dois pontos em três partidas.

O Bayer Leverkusen alcançou a liderança do torneio, pelo saldo de gols, ao vencer o Freiburg por 5 a 0. O Schalke 04 está na segunda posição, após empate por 0 a 0 contra o Hoffenheim, fora de casa, na sexta-feira. O Wolfsburg, atual campeão, enfrenta o Hamburgo no domingo.

O Mainz, que jogou em casa, começou bem a partida, e o atacante Aristide Bance quase marcou o primeiro aos 20 minutos. Cinco minutos depois, o início de jogo agressivo surtiu efeito, e Andreas Ivanschitz abriu o placar com um chute de perna esquerda.

Aos 38 minutos, Bance, que é de Burkina Faso, fez 2 a 0, escorando de cabeça um cruzamento de Florian Heller.

Logo após o gol, Van Gaal fez duas substituições, incluindo a colocação de Ivica Olic como terceiro atacante, em uma tentativa desesperada de virar o jogo.

O Bayern marcou o seu gol aos dois minutos do segundo tempo, quando Philipp Lahm cruzou e Nikolce Noveski jogou contra o seu próprio gol.

Depois de diminuir o marcador, os visitantes pressionaram pelo empate, mas não conseguiram evitar a primeira derrota nesta temporada da Bundesliga.

Já o Bayer Leverkusen venceu fazendo quatro dos cinco gols no segundo tempo da partida contra o Freiburg. Os tentos foram marcados por Stefan Kiessling, Tranquillo Barnetta (2) e Eren Derdiyok (2).

O Stuttgart empatou por 1 a 1 com o Borussia Dortmund.