Bayern perde jogo e série de vitórias Acabou a série de 15 vitórias seguidas do Bayern de Munique no Campeonato Alemão - seis delas só nesta temporada. O Hamburgo derrotou o atual campeão nacional por 2 a 0, neste sábado, em casa, e se aproximou da liderança. Após sete rodadas, a equipe de Munique segue na frente com 18 pontos, mas apenas um a mais que o Hamburgo. Com a vitória, os torcedores do Hamburgo terão muito o que comemorar. A cervejaria alemã Bitburger tinha prometido 10 mil litros de chope grátis para a torcida do time que acabasse com a série de vitórias do Bayern. Quem também se aproveitou da derrota do líder foi o Werder Bremen. Com os 2 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em casa, o time de Bremen subiu para 16 pontos, na terceira colocação. Os outros resultados deste sábado foram Duisburg 1 x 0 Nuremberg, Schalke 04 2 x 0 Hannover, Wolfsburg 1 x 0 Eintracht Frankfurt, Mainz 1 x 1 Borussia Dortmund e Arminia Bielefeld 0 x 2 Borussia Moenchengladbach. Neste domingo, a rodada será completada com Colônia x Hertha Berlim e Stuttgart x Kaiserslautern.