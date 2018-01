Bayern perde, mas lidera na Alemanha O Bayern de Munique perdeu em casa, hoje, para o Werder Bremen por 1 a 0 - gol do francês Micaud - mas ainda lidera com enorme vantagem o Alemão: tem 63 pontos, 11 a mais que o 2.º, o Stuttgart, que venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0. O atual campeão, Borussia Dortmund, empatou por 1 a 1 com o Hamburgo e ocupa a 3.ª posição com 48. Outros jogos: Hertha 1 x 0 Bochum, Kaiserslautern 1 x 0 Hansa Rostock, Bielefeld 2 x 1 Munique 1860 e Borussia Moenchengladbach 2 x 0 Nuremberg.