Bayern perde mas segue na liderança O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, perdeu neste sábado, no estádio Olímpico de Munique, para o Werder Bremen por 1 a 0. Já o Stuttgart se firmou na segunda posição da tabela ao golear o Bayer Leverkusen por 3 a 0. A derrota do Bayern de Munique em nada alterou a tabela de classificação. A diferença dele para o segundo colocado, o Stuttgart, que era de 14 pontos, caiu para 11. Os resultados:Hertha Berlim 1 x 0 Bochum; Bayern de Munique 0 x 1 Werder Bremen; Hamburgo 1 x 1 Borussia Dortmund; Stuttgart 3 x 0 Bayer Leverkusen; Arminia Bielefeld 2 x 1 Munique 1860; Borussia Monchengladbach 2 x 0 Nurembergue; Kaiserslautern 1 x 0 Hansa Rostock.