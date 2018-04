Bayern perde muitas chances e só empata com Frankfurt O Bayern de Munique jogou fora a chance de aumentar em mais dois pontos sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão, ao empatar sem gols em casa com o Eintracht Frankfurt. O Hamburgo bateu o Hertha Berlim por 2 x 1. O Bayern criou chances atrás de chance contra o Frankfurt, mas os atacantes Miroslav Klose e Luca Toni não estavam bem -- quando conseguiam chutar em gol, encontravam um inspirado Oka Nikolov defendendo o gol. O Hamburgo aumentou sua série invicta no campeonato para sete jogos após a suada vitória em casa sobre o Hertha. Paolo Guerrero colocou seu time à frente no quarto minuto de jogo, mas Patrick Ebert empatou. O Hamburgo parecia que sairia frustrado com um empate, mas Bastian Reinhardt selou a vitória com um gol de cabeça já no fim do jogo. Com 12 jogos disputados, o invicto Bayern lidera a tabela de classificação com 28 pontos. O Hamburgo é o segundo com 26, enquanto o Werder Bremen é o terceiro com 24, depois de vencer em casa o Hansa Rostock por 1 x 0. O Schalke 04, que foi surpreendentemente derrotado pelo lanterna Energir Cottbus por 1 x 0 na sexta-feira, caiu para o sétimo lugar, com 18 pontos. Veja os resultados da rodada do Campeonato Alemão: Nuremberg 0 x 1 Stuttgart Bayer Leverkusen 4 x 0 Arminia Bielefeld Bayern de Munique 0 x 0 Eintracht Frankfurt Hamburgo 2 x 1 Hertha Berlim Hannover 2 x 1 Borussia Dortmund Werder Bremen 1 x 0 Hansa Rostock