Bayern perde pênalti, mas derrota o Bochum na Copa da Alemanha

O Bochum até que se esforçou, mas não conseguiu parar o poderoso Bayern de Munique nesta quarta-feira, diante dos seus torcedores. O time da segunda divisão se despediu da Copa da Alemanha, ao ser derrotado por 3 a 0, e a equipe de Josep Guardiola se garantiu na semifinal da competição nacional.

Empurrado pela torcida, o Bochum começou melhor e criou as melhores chances nos primeiros minutos. Até que o Bayern entrou no jogo e equilibrou as ações. Dono de elenco estelar, não demorou para ver um dos seus atacantes abrir uma brecha na defesa do time anfitrião. Aos 38, Robert Lewandowski tabelou com Thomas Müller e finalizou para as redes.

Abatido pelo gol sofrido, o Bochum se perdeu em campo e antes do intervalo Jan Simunek derrubou Arjen Robben dentro da área. Ele foi expulso. Mas respirou aliviado quando Müller desperdiçou a cobrança de pênalti.

A penalidade, contudo, apenas adiou a vitória dos visitantes. No segundo tempo, o mesmo Müller se redimiu ao dar assistência para Thiago Alcântara marcar o segundo do Bayern. Com um a mais em campo, o time visitante não demorou para anotar o terceiro dar números finais ao jogo, com gol de Lewandowski, após jogada de Vidal e Robben.

Nesta mesma quarta, o Hertha Berlin se garantiu na semifinal ao também vencer um rival da segunda divisão. No entanto, teve mais dificuldade. Jogando fora de casa, o Hertha venceu o Heidenheim por 3 a 2, com dois gols de Vedad Ibisevic e um de Genki Haraguchi. Agora Bayern e Hertha aguardam o sorteio que vai definir os confrontos das semifinais.