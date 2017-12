Bayern pode não renovar com Zé Roberto O Bayern de Munique planeja reduzir o número de jogadores para a próxima temporada e não deverá renovar os contratos de vários jogadores, entre eles, o do brasileiro Zé Roberto, segundo informa o semanário ?Sport Bild? que chegou às bancas nesta quarta-feira. Além dos cortes, o técnico Felix Magath recebeu a orientação da diretoria para aproveitar atletas das categorias de base do clube. Além de Zé Roberto, podem perder emprego os zagueiros Thomas Linke, Robert Kovac e Sammy Kuffour, o atacante Alexander Zickler e o meio-campista Mehmet Scholl. Zé Roberto foi cortado ontem da Seleção Brasileira que no dia 17 enfrenta o Equador, em Quito, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006 por contusão.