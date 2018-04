Bayern projeta retorno de Thiago Alcântara para o mês de fevereiro

Após duas cirurgias no joelho direito, Thiago Alcântara deverá estar completamente livre dos problemas físicos e pronto para voltar aos treinos em fevereiro ou março de 2015, revelou o diretor executivo do Bayern de Munique, Karl Heinz Rummenigge.

"Estamos otimistas. Ele deve estar de volta em fevereiro ou março porque o processo de recuperação está indo bem", declarou o dirigente ao jornal Bild, após avaliação médica do jogador. "Ele foi submetido a um check-up para avaliar a sua evolução", explicou.

Thiago Alcântara pouco contribuiu com o Bayern neste ano em razão de problemas recorrentes no joelho direito. O filho do brasileiro Mazinho chegou a passar por duas operações no local e, por essa razão, perdeu a chance de jogar a Copa do Mundo, com a camisa da seleção espanhola, no Brasil.

O meia se machucou em maio deste ano, um mês antes do Mundial. Descartado pela seleção espanhola, Thiago foi alvo de polêmica por causa dos métodos utilizados em sua recuperação - o técnico Joseph Guardiola teria entrado em atrito com o médico do clube, Hans-Wilhelm Müller-Wolfhart.

Depois da discussão sobre os métodos utilizados em sua recuperação, Thiago voltou a sentir dores no local e precisou ser submetido a nova operação, em outubro, para reabilitar o mesmo joelho. Agora, o clube espera contar com sua volta ao time na retomada do Campeonato Alemão, depois do recesso de inverno na Europa, em fevereiro de 2015.