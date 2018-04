Bayern quer evitar 'rótulo de perdedor', diz Thomas Müller

MUNIQUE - Depois de ter caído diante do Chelsea na final da edição passada da Copa dos Campeões, na qual amargou uma derrota nos pênaltis em plena Allianz Arena, o Bayern de Munique garante ter aprendido com o duro revés antes de disputar a sua segunda decisão consecutiva da competição continental. Campeão alemão com muita facilidade nesta temporada, o clube chegará com uma ponta de favoritismo ao confronto do próximo dia 25, diante do Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, em Londres, onde será conhecido o mais novo campeão europeu de clubes.

Nesta terça-feira, o atacante Thomas Müller definiu de forma singular o atual sentimento de perseverança do Bayern, que vem mostrando incrível força técnica e mental ao atropelar gigantes como Juventus e Barcelona nos últimos mata-matas decisivos que fez nesta Copa dos Campeões.

"Para mim, a derrota do ano passado serviu para me dar mais motivação para esta temporada", disse o jogador, para depois completar: "Teria sido ótimo vencer em casa no ano passado, para nossos torcedores, mas para nós é importante ganhar o título, e não onde nós vencemos. Nesta temporada estamos jogando melhor fora de casa de qualquer forma".

Müller, porém, deixou claro que o Bayern não pode desperdiçar a sua chance de ser campeão europeu na terceira final que disputa nas últimas três temporadas - antes da derrota para o Chelsea, o clube foi superado pela Inter de Milão na decisão continental da temporada 2009/2010. "Chegou a hora. Se você perder três finais, você terá o rótulo de um perdedor, e que não seria injustificado", alertou o atacante.

O técnico Jupp Heynckes também exibiu confiança de que o Bayern poderá encerrar a série de insucessos em finais continentais, mas evitou colocar o favoritismo sobre os ombros dos seus jogadores nesta terça-feira. "Os dois times se conhecem bem, não há segredos. Os técnicos se conhecem também. Mas uma final é sempre um jogo com chances iguais para cada lado", opinou o treinador ao projetar a primeira decisão totalmente alemã da história da Copa dos Campeões.