Bayern quer ficar colado no Schalke O Bayern de Munique enfrenta o Hansa Rostock, em casa, pelo Campeonato Alemão, neste sábado. O time do meia Zé Roberto está três pontos atrás (53 a 50) do líder Schalke, que joga no domingo contra o Mainz fora de casa. Outros jogos deste sábado: Bayer Leverkusen x Kaiserslautern; Bochum x Wolfsburg; Hamburg x Borussia Dortmund; Hannover x Borussia Mönchengladbach; Hertha Berlin x Arminia Bielefeld; e Nuremberg x Werder Bremen.