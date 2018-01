Bayern recebe Milan confiante na vaga para a semifinal O Bayern de Munique recebe nesta quarta-feira o Milan, na partida de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões, com a vantagem de ter empatado em 2 a 2 no primeiro jogo, disputado na Itália. A equipe alemã precisa apenas de um empate em 0 a 0 ou 1 a 1 para conseguir a classificação. O atacante Roy Makaay, no entanto, advertiu contra a tentação de entrar em campo pensando no empate. "Jogar pelo empate contra uma equipe italiana é perigoso. Eles podem marcar gols de repente", disse Makaay. O outro atacante titular do Bayern, Lukas Podolski, falou sobre a possibilidade de jogar no contra-ataque, mas somente depois de ter feito o primeiro gol. O Milan é um tradicional carrasco dos alemães na competição européia. Apesar disso, as chances da equipe parecem ser boas dessa vez. Após o empate fora de casa, com dois importantes gols, o Bayern contará com a volta de Oliver Kahn e Mark Van Bommel, que já cumpriram suas respectivas punições. Por sua vez, o treinador da equipe italiana Carlo Ancelotti, deu a entender que seu time sairá para o jogo "agressivamente", e que não será "excessivamente cuidadoso". "Precisamos ir ao ataque e procurar fazer gols", disse Ancelotti. Para as duas equipes, a Liga dos Campeões é praticamente a última oportunidade de salvar a temporada. Em seus campeonato locais, as equipes estão praticamente fora da briga por títulos. O Milan já desistiu devido a grande vantagem da rival Inter e só pensa na última vaga italiana para a Liga, o Bayern tem mais chances, mas só um milagre dá aos bávaros a conquista da Bundesliga. O Bayern chega à partida com os possíveis desfalques do meia Schweinsteiger, que machucou o joelho na partida do último sábado, contra o Hannover, e do lateral-direito francês Willy Sagnol. Já o Milan não poderá contar com o atacante Gilardino, suspenso. Prováveis escalações: Bayern de Munique - Kahn; Salihamidzic, Lúcio, Van Buyten e Lahm; Lell, Hargreaves, Van Bommel e Schweinsteiger (Ottl); Makaay e Podolski. Técnico: Ottmar Hitzfeld. Milan - Dida; Oddo, Nesta, Maldini e Jankulovski; Gattuso, Pirlo e Ambrosini; Kaká e Seedorf; Inzaghi. Técnico: Carlo Ancelotti. Árbitro - Manuel Mejuto (ESP). Local - Allianz Arena de Munique. Horário - 15h45 (de Brasília).