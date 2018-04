Bayern recebe Wolfsburg e Bremen visita Cottbus pelo Alemão

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, receberá no sábado o Wolfsburg, ao tempo que o Werder Bremen, seu maior rival pela ponta, visitará o lanterna Energie Cottbus. Veja também: Calendário e classificação A equipe do técnico Ottmar Hitzfeld tem apenas um ponto de vantagem sobre o Bremen e o Hamburgo, e por isso precisa vencer o Wolfsburg neste fim de semana, para não correr o risco de perder a liderança. Já o Bremen e o Hamburgo, que neste domingo receberá o Hansa Rostock, vêm embalados pela reação empreendida nas últimas rodadas, e acreditam que será possível chegar ao topo nesta rodada. As equipes querem aproveitar o mau momento do Bayern, que após um início de temporada demolidor, vem dando mostras de que pode perder o fôlego, e na última rodada foi derrotado por 3 a 1 pelo Stuttgart. Imediatamente, como era de se esperar, começou a se falar em crise. Hitzfeld, no entanto, advertiu que não se devia chegar a esse extremo, uma vez que a equipe segue na liderança, e perdeu apenas uma partida até aqui. Em todo caso, a dupla de ataque formada por Luca Toni e Klose, que soma 17 gols em 13 partidas, não vem tendo um bom desempenho nas últimas partidas, o que vem causando preocupação entre os torcedores da equipe. O duelo contra o Wolfsburg tem ainda um sabor especial para o Bayern, pois será um reencontro com seu antigo treinador Felix Magath. Já o Bremen, após ter tido problemas no começo da temporada, está em franca recuperação, comandada pelo meia brasileiro Diego, que vive um momento excepcional. Foi o próprio Diego que, após a última rodada, lançou o desafio ao líder Bayern, ao afirmar que sua equipe era "boa demais para o segundo lugar". Para sonhar com o título, no entanto, o time precisa vencer fora de casa o lanterna Cottbus. E se o Bremen tem Diego, o Hamburgo tem o holandês Rafael van der Vaart, outro dos grandes destaques do Campeonato Alemão, e que é o eixo da equipe do técnico Huub Stevens. A equipe chega como franca favorita ao duelo com o Rostock, que ocupa a décima quinta colocação, e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.