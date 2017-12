Bayern recusa liberação de Rafinha e Palmeiras desiste do jogador

O Palmeiras desistiu da contratação do lateral-direito Rafinha. O clube foi informado de que o Bayern de Munique não tem intenção em negociar o brasileiro agora, embora ele tenha contrato apenas até o meio do ano que vem. Assim, o time alviverde decidiu encerrar as conversas com o jogador de 32 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globoesporte e confirmada pelo Estado.

Com o término da negociação, a tendência é que o Palmeiras não vá em busca de outro lateral-direito. As conversas com Rafinha eram vistas como "oportunidade de mercado", pois se trata de um atleta com boa qualidade e que poderia vir sem que o clube fizesse grandes esforços.

Para a posição, o Palmeiras conta com Mayke, Jean e Tchê Tchê, além de João Pedro, que voltou de empréstimo da Chapecoense e será aproveitado pelo técnico Roger Machado. O nome de Marcos Rocha, do Atlético-MG, chegou a ser especulado, mas não deve ir adiante.

Quanto a Rafinha, o Bayern deverá tentar a renovação de contrato com o jogador por mais duas temporadas. O Palmeiras já contratou o goleiro Weverton, o zagueiro Emerson Santos, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o meia Lucas Lima. Gustavo Scarpa, do Fluminense, ainda pode chegar.