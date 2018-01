Bayern reforça liderança com vitória O Bayern de Munique reforçou neste sábado com uma vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund a sua liderança e o título simbólico de campeão de outono da temporada 2005/06 do Campeonato Alemão garantido na rodada anterior. Com os três pontos ganhos nesta 17.ª rodada, o líder termina o ano com 44 pontos na classificação. A segunda posição, porém, ainda não está definida, já que Werder Bremem (3.º, 35 pontos) e Hamburgo (2.º, 37) se enfrentam neste domingo, quando Hertha Berlim e Nuremberg se enfrentam, encerrando a rodada. Os outros resultados deste sábado foram: Kaiserslautern 3 x 2 Wolfsburg; Arminia Bielefeld 3 x 2 Colônia; Bayer Leverkusen 0 x 0 Hanover; Borussia Moenchengladbach 4 x 3 Eintracht Frankfurt; Mainz 1 x 1 Duisburg; e Stuttgart 2 x 0 Schalke 04.